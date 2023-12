Wer alt sind die Babyboomer in Kärnten? In welchen Gemeinden hat es im Vorjahr die meisten Babys gegeben und wie lauten die beliebtesten Vornamen? Viele überraschende Antworten auf diese und andere Fragen rund um Geburten liefert das aktuelle Statistische Handbuch des Landes Kärntens. 2022 gab es in Kärnten 23.535 Kinder bis zu vier Jahren, davon 12.094 Buben und 11.441 Mädchen. Fast 20.000 von ihnen sind österreichische Staatsbürger. 2022 wurden mehr Buben als Mädchen geboren: Von den 4463 Neugeborenen waren 2306 männlich und 2157 weiblich. Ein weiterer Trend hat sich fortgesetzt: Es hat auch 2022 in Kärnten wieder mehr Sterbefälle als Lebendgeburten gegeben, ebenso in Niederösterreich und in der Steiermark.