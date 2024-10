Schon im vergangenen Jahr hat die Gemeinde Piran das Gelände des ehemaligen Tenniszentrums, unmittelbar an die Marina in Portorož angrenzend, angekauft. Am Donnerstag wurde nun im Gemeinderat beschlossen das gesamte Gelände in einen modernen Sportpark umzuwandeln. Ziel des Projekts ist die Schaffung eines modernen Sport- und Erholungsparks, der die Lebensqualität der Bewohner verbessert und die Attraktivität von Portorož als Touristenziel erhöht. „Der neue Sport- und Freizeitpark wird ein zeitgemäßes Naherholungsgebiet für alle Generationen, für Sportler, Familien und Urlauber werden“, verspricht Pirans Bürgermeister Andrej Korenika auf Facebook.

Die Pläne für den groß angelegten Umbau wurden im Jänner erstellt und das Projekt soll in zwei Phasen umgesetzt werden: „Die erste Phase, die bereits abgeschlossen ist, bestand aus dringenden Wartungsarbeiten an den bestehenden Tennisplätzen, der Einrichtung neuer Sportflächen und der Entfernung von Gefahrenstellen. Außerdem wurden Grünflächen neu angelegt, wodurch das gesamte Gelände in einen Park verwandelt wurde“, so Korenika. In der zweiten Phase werden bis 2026 zusätzliche Sportinfrastruktur und Freizeiteinrichtungen errichtet werden.

Entwicklungsregion Küste-Karst

„Das Projekt zur Entwicklung des Sportparks Portorož wurde in der Sitzung des Rates der Entwicklungsregion Küste-Karst am 22. Oktober 2024 genehmigt und in die Prioritätenliste der regionalen Projekte im Rahmen des Entwicklungsabkommens aufgenommen. Das Abkommen konzentriert sich auf Maßnahmen zur Förderung der grünen Infrastruktur städtischer Siedlungen“, teilt der Bürgermeister mit.

Insgesamt werden 3,32 Millionen Euro investiert werden. 1,2 Millionen Euro werden aus EU- und Nationalmitteln kofinanziert. Die restlichen 2,13 Millionen Euro wird die Gemeinde Piran aus eigenen Mitteln aufbringen. Der Park werde ein breites Spektrum an Sport- und Freizeitaktivitäten für alle Altersgruppen bieten, mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltiger Entwicklung und generationsübergreifender Bindung, sagt der Bürgermeister: „Der Sportpark Portorož wird ein neuer Ausgangspunkt für die Entwicklung von Sport, Erholung und Geselligkeit in Piran sein!“