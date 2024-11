Am 3. Juni 1961 blickte die ganze Welt nach Wien. Dort trafen mit dem sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow und dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy zwei der mächtigsten Männer ihrer Zeit aufeinander. Der 46-jährige Amerikaner beeindruckte in der Bundeshauptstadt nicht nur mit seiner Anwesenheit, er ließ auch bei der Begrüßungsrede auf dem Flughafen Wien-Schwechat mit persönlichen Erinnerungen aufhorchen: „Vor zwanzig Jahren verbrachte ich fast einen Monat in Ihrem schönen Land in Klagenfurt am Wörther See (sic!), und freue mich daher, Gelegenheit zu einem neuerlichen Besuch zu haben“, wird der Präsident in der Kleinen Zeitung vom 4. Juni 1961 zitiert. Der Aufenthalt des noch jungen und unbekannten JFK sollte aber rasch wieder in Vergessenheit geraten.