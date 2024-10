„Es gibt Einzelfälle, die kompliziert gelagert sind, es gibt die große Masse, bei der das kein Thema ist, und dann gibt es auch jene Kinder, die eine Überforderung für das System sind, weil sie gewalttätig sind.“ Diese, in der Sache so differenzierte wie auch eindeutige Aussage, kommt von Stefan Sandriesser, oberster Lehrer-Gewerkschafter in Kärnten und Landtagsabgeordneter der SPÖ.