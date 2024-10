Das Champions League-Match SK Sturm Graz gegen Sporting Lissabon Dienstagabend in Klagenfurt sorgt nicht nur für Begeisterung unter Fußballfans: Bereits Montagabend kamen Freunde von Flugzeugen auf ihre Kosten. Denn da landete die portugiesische Mannschaft mit einem Airbus 340-300 am Flughafen Klagenfurt. Es soll das erste Mal gewesen sein, dass so eine Maschine in der Kärntner Landeshauptstadt gelandet ist.

Der Airport hatte für dieses Ereignis, das natürlich zahlreiche Schaulustige anlockte, im Vorfeld sogar Karten vergeben: „ACHTUNG: Die Plätze sind limitiert. Meldet euch mit einer Nachricht direkt bei uns an!“, verlautbarten die Flughafenbetreiber auf Instagram.

Am Montag um 19.45 Uhr war es so weit: Der Airbus der portugiesischen Fluglinie „HiFly“ landete mit den Spielern, den Spielerfamilien und der Nachwuchs-Mannschaft der Youth League an Bord am Flughafen Klagenfurt.

275 Tonnen

Der Airbus, der normalerweise auf Langstrecken-Flügen eingesetzt wird, sei laut dem Klagenfurt Airport vor allem aufgrund seiner Maße beeindruckend: Er ist 63,64 Meter lang, weist eine Flügelspannweite von 60 Metern und ein MTOW (Maximum Take Off Weight) von 275 Tonnen auf. Je nach Bestuhlung bietet der Flugzeugtyp Platz für bis zu 291 Passagiere.

„Die Landung eines Fluggerätes dieser Größe ist für uns am Klagenfurt Airport nichts Alltägliches – umso mehr freut sich das gesamte Team, diesen A340-300 bei uns willkommen zu heißen“, sagt Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt.

Viele Spotter und Flugzeugbegeisterte ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, diesen beeindruckenden Gast auf Einladung des Airports aus der Nähe zu fotografieren und zu filmen.

Bis 23. Oktober zu sehen

Ihren Rückflug treten die Kicker am Mittwochnachmittag an. Bis dahin kann man den Airbus noch von der Besucherterrasse des Flughafens aus bestaunen. Das neue Flughafenbistro „Udo & Roy“ ist außerdem für alle Gäste von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet.