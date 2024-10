Dem Land Kärnten wird heuer die Ehre zuteil, die Empfänge und Feierlichkeiten zum Österreichischen Nationalfeiertag in der Botschaft in Rom auszurichten. Die von Landeshauptmann Peter Kaiser angeführte Delegation wird die Reise für Arbeitsgespräche und Netzwerktreffen nutzen. Am Dienstag besuchte man unter anderem die Universität „Guglielmo Marconi“, wo mit Ulrike Haider-Quercia eine bekannte Kärntnerin Professorin ist. Gemeinsam wurden mögliche Kooperationen besprochen.

Gespräch über Plöckenpass

In Rom vor Ort sind unter anderem auch Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, Landtagspräsident Reinhart Rohr und Bischof Josef Marketz. Ein weiteres Arbeitsgespräch steht zur Situation am Plöckenpass auf dem Programm. Geplant ist auch eine Generalaudienz beim Papst.