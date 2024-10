Seit Samstag liegt ein zehnjähriges Mädchen auf der Intensivstation am Klinikum Klagenfurt. Ihr Zustand ist stabil, heißt es auf Anfrage aus dem Spital am Montagnachmittag. Auch ihre neunjährige Cousine wurde verletzt. Die Mädchen waren am Wochenende mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Quad auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg unterwegs. Dabei kam die zehnjährige Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen von der Straße ab. Die Mädchen stürzten ein paar Meter über eine Böschung. Zufällig vorbeifahrende Männer zogen die Ältere schließlich aus einem Bach, sie drohte zu ertrinken.