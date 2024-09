Ein 22-jähriger Österreicher ist Sonntagabend bei einem Unfall mit einem Quad auf einer Forststraße in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ums Leben gekommen. Der junge Mann war mit einem 23-Jährigen sowie einer 22-Jährigen unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkamen. Das Quad stürzte rund 450 Meter eine Böschung hinab, die drei Insassen wurden nach rund 50 Metern aus dem Gefährt geschleudert.

Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Insassen wurden verletzt und in das Krankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Erhebungen zum genauen Unfallhergang bzw. der Ursache waren im Gange. Man wisse auch noch nicht, wer sich am Steuer des Fahrzeuges befunden hatte, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Der Unfall hatte sich gegen 20 Uhr rund 50 Meter unterhalb der Sonnwendalm ereignet. Mehr als 50 Einsatzkräfte von Bergrettung, Feuerwehr und Rettung befanden sich an Ort und Stelle. Auch zwei Notarzthubschrauber waren im Einsatz.