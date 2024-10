Betrug, Brandstiftung und schließlich sogar Mord - es war einer der aufsehenerregendsten Kriminalfälle, die in Kärnten je aufgedeckt wurden. Drei Frauen hatten mit Hellseherei, Hexerei und okkulten Tricks ihren Opfern Geld herausgelockt, mehrere Brände gelegt, um Geld aus einer Versicherung zu bekommen, und schließlich sogar den Mord an einer Pensionistin verübt, die nach einem Streit ihr Testament ändern wollte, in dem sie die Haupttäterin Margit T. als Alleinerbin eingesetzt hatte. Immer wieder gab die Haupttäterin Margit T. an, von der „Stimme Gottes“ geleitet zu werden. Im Jahr 2021 wurden schließlich Margit T. und ihre beiden Mittäterinnen rechtskräftig verurteilt, sie sowie eine der Mittäterinnen müssen lebenslang in Haft und wurden in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.

Die Kleine Zeitung veröffentlichte bereits einen Podcast zu diesem aufsehenerregenden Fall. Jetzt wurde die Geschichte der drei okkulten Frauen verfilmt. Servus TV zeigt in der Serie „Fahndung Spezial“ die erschütternden kriminellen Machenschaften des Trios, das in einer sektenähnlichen Gemeinschaft unter der Leitung von Margit T., die sich selbst als „Botschafterin Gottes“ bezeichnete, ihre Opfer in Abhängigkeit trieben und ausbeuteten.

In der Sendung wird die Geschichte nachgezeichnet, wie die Frauen mit abstrusen Geschichten ihre Opfer manipulierten, wie die Haupttäterin Geld in ihrer „heiligen Eckbank“ versteckte und wie die drei auf diese Weise rund zwei Millionen Euro erbeuteten.