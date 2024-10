Am Mittwoch gegen 7.40 Uhr kam es in Villach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Moped. Eine 57-jährige Pkw-Lenkerin wollte aus der Ausfahrt einer Tankstelle fahren und übersah dort eine an der Kolonne vorbeifahrende 18-Jährige auf ihrem Moped.

Die 18-Jährige leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern und stürzte. Die 18-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins LKH Villach gebracht.