Am Montag um 8.30 Uhr wurde ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Spittal/Drau als vermisst gemeldet. Trotz Großaufgebot an Einsatzkräften unterschiedlicher Organisationen blieb die Suche bis in die Abendstunden erfolglos und wurde am Dienstag um 7 Uhr fortgesetzt.

Der Mann konnte um 9.40 Uhr im Bereich der sogenannten „Pichlbauer“ – Hütte, Kaning-Schwarzwald im Gemeindegebiet von Radenthein gefunden werden. Er wurde seinen Angehörigen unversehrt übergeben. Die Nacht verbrachte der Abgängige in der Hütte, in die er durch eine kleine Öffnung in der Außenwand gelangte.

Zahlreiche Einsatzkräfte

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Radenthein, Döbriach, St. Peter, Untertweng, Kaning und die BTV Veitsch-Radex mit 45 Personen. Die Bergrettungen Radenthein/Nockberge und Spittal/Drau beteiligten sich mit 17 Personen und zwei Suchhunden. Ebenso mit Suchhunden unterwegs waren je fünf Personen der Hundestaffel des Samariterbundes und der Rettungshundebrigade. Außerdem waren die Alpine Einsatzgruppe Spittal/Drau mit fünf Personen, ein Drohnenoperator der Polizei und die Polizeistreife Radenthein im Einsatz.