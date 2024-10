Appelle an das Miteinander, an Vielfalt und Offenheit standen am Donnerstag im Mittelpunkt der offiziellen Feierlichkeiten zum 10. Oktober, dem Kärntner Landesfeiertag. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) betonte in seiner Ansprache im Klagenfurter Landhaushof, wie wichtig freie Meinungsäußerung, zuhören können und Gemeinsamkeiten zu entwickeln in einer liberalen Demokratie seien. Die Kärntner Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 und der Abwehrkampf davor stehen aber auch dafür, „für seine Werte einzustehen“, sagte Kaiser.