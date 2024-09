Der 10. Oktober und die nahenden Volksabstimmungs-Gedenkfeiern machen es deutlich: In den Heimat- und Traditionsverbänden gibt es keine Einigkeit. Als sich vor zwei Jahren die Arbeitsgemeinschaft der Heimat- und Traditionsverbände formierte und Heimatdienst und Abwehrkämpferbund wieder näher rückten, gab es vom Kameradschaftsbund ein klares Nein. Der kärntenweit 8600 Mitglieder in 90 Ortsverbänden zählende Verein wollte bewusst nicht Mitglied werden, „weil wir uns klar von Andreas Mölzer distanzieren“, wie ÖKB-Präsident Fritz Willi mit Blick auf den Heimatdienst-Obmann sagt. „Wir fahren einen eigenen Kurs, wir wollen nichts Politisches“, so Willi.

„Klamaukveranstaltung verhindern“

Entsprechend klar ist auch die Ablehnung des Kameradschaftsbundes für jene zusätzliche Abstimmungs-Feier, zu der die Arge am 9. Oktober in den Landhaushof einlädt. Dort findet am 10. Oktober ohnehin die offizielle Landesfeier statt. „Wir kommen als Heimat- und Traditionsverbände bei den Landesfeiern kaum noch vor, sind nicht mehr so wie früher Redner“, begründete Mölzer. Von Abwehrkämpferbundseite wird gewarnt: Es gelte zu verhindern, dass der 10. Oktober „zu einer sinnentleerten Klamaukveranstaltung verkommt.“

Roland Zlöbl, Obmann des Kameradschaftsbundes Rangersdorf © KK/Privat

„Dummheiten“

Unmissverständliche Worte dazu und für die Zusatzfeier am 9. Oktober findet Roland Zlöbl, seit 1984 Obmann des 200 Mitglieder zählenden Kameradschaftsbundes Rangersdorf. Es ist die stärkste Ortsgruppe im Bezirk. „Wir distanzieren uns von solchen Dummheiten ganz klar. Wir denken nach vorne und nicht rückwärts, wir sind für ein gemeinsames Kärnten, ein gemeinsames Österreich und Europa. Unser Motto lautet Werte erhalten, Neues gestalten, Tradition bewahren.“

Zlöbl erinnert an die Ortstafellösung von 2011 und das Brückenbauen: „Was Gerhard Dörfler und Josef Ostermaier einst geleistet haben, wird von Andreas Mölzer und Fritz Schretter (Obmann des Abwehrkämpferbundes, Anm.) blindlings und ohne Rücksicht auf das Gemeinsame zerstört.“

In der Arge der Heimat- und Traditionsverbände haben sich laut Mölzer 2022 der Heimatdienst, Abwehrkämpferbund, die Arge Volksdeutsche Landsmannschaften, der Verein Kärntner Windische sowie die Gesellschaft der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten zusammengeschlossen.