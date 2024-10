Den Kärntner Heimatverbänden wird gerne nachgesagt, sie seien bloß vergangenheitsorientiert, wären gewissermaßen nur so etwas wie die Bewahrer der Asche. Der längst erkalteten Asche nämlich unserer Kärntner Landesgeschichte, wie sie von den historischen Bränden des 20. Jahrhunderts übrig geblieben sei.



Nun bekennen wir uns stolz dazu, dass wir uns als Traditionsträger des Kärntner Abwehrkampfes und der Kärntner Volksabstimmung vom 10. Oktober 1920 der Pflege eines patriotischen Geschichtsbildes verpflichtet fühlen. Dass wir das Andenken an die Persönlichkeiten dieser für Kärnten so identitätsstiftende Ereignisse, etwa an den damaligen Landesverweser Arthur Lemisch, an den militärischen Kommandanten Ludwig Hülgerth und an den Organisator der Volksabstimmung Hans Steinacher ehrend bewahren wollen.