Am Mittwoch kam es zunächst zu Einbrüchen in zwei Wohnungen in Klagenfurt. Unbekannte Täter drehten am Tag die Zylinderschlösser in zwei Wohnungen einer Wohnanlage ab, drangen ein und stahlen aus einer der Wohnungen Bargeld.

In unmittelbarer Nähe kam es zu einem weiteren Einbruch, auch aus dieser Wohnung erbeuteten unbekannte Täter Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Weitere Ermittlungen werden geführt. Derzeit gibt es aber keinen Hinweis auf die Täter.