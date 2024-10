Mehrere Anrufe von besorgten Lesern erreichten die Kleine Zeitung am Mittwochnachmittag: „In Annabichl haben schon fünf Mal die Sirenen geheult. Was ist da los?“, wollten die Anrufer wissen. Wir haben bei der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) angerufen und nachgefragt, wo man beruhigen konnte: „Es ist ein Gebrechen aufgetreten“, der technische Dienst sei bereits dabei den Fehler zu beheben, so die kurze Auskunft.