„Seit Mittwoch haben wir eine Wetterwarnung raus, das bedeutet es kann am Donnerstag lokal zu Murenabgängen und Windbrüchen kommen“, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria. Aufgrund des kommenden Regens wären diese Ereignisse nicht zu erwarten, dafür seien die Niederschlagsmengen über die Zeiteinheit zu gering, aber: „Die Böden sind in manchen Gebieten mittlerweile pumpvoll mit Wasser und auch die Pegelstände sind verhältnismäßig hoch. An der Gail bei Kötschach-Mauthen in Kärnten haben wir das Vierfache des Üblichen“, erklärt der Meteorologe.