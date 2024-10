Am Montag gegen 11.45 Uhr fuhr ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal mit seinem Motorrad auf der B100 Drautal Straße in Fahrtrichtung Spittal an der Drau. Bei der Abfahrt Sachsenburg wollte er links in eine Gemeindestraße einbiegen. Gleichzeitig wollte ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal seinen Pkw von der Gemeindestraße auf die B 100 lenken. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Nach medizinischer Erstversorgung wurde der 67-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die B 100 Drautal Straße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt und eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.