Die Erzählungen gehen auseinander. In der einen Version war es ein Kaffee, in der anderen ein Frühstück, in der einen Version war es ein effektives Arbeitsgespräch, in der anderen ein informeller Austausch. Standpunkt und Semantik haben halt eine Bandbreite - auch wenn die letztlich egal ist. Denn wie auch immer die Runden abgelaufen sind, zu denen ÖVP-Abgeordneter Peter Weidinger geladen hat - sie sollten auch nach dessen Ausscheiden aus dem Nationalrat fortgesetzt werden.