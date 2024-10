Eine deutliche Zunahme bei den Krankenständen verzeichnet derzeit die Österreichische Gesundheitskasse - bundesweit und auch in Kärnten. Wurden in der Kalenderwoche 37 (9. bis 15. September) 10.963 Krankenstände verzeichnet, waren es in der Kalenderwoche 38 bereits 12.215 Erkrankte und in der Vorwoche 13.577. Exakt 4054 davon leiden an einem grippalen Infekt, 10 an der „echten“ Grippe und 600 wurden positiv auf Corona getestet. Zum Vergleich: In der KW 38 waren 3295 Kärntner an einem grippalen Infekt, 5 an Influenza und 362 an Covid erkrankt. Das Datenmaterial erfasst nur die ÖGK-Versicherten Arbeitnehmer und Arbeitslosengeldbezieher.