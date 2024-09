Über Jahrzehnte erinnerte an der Hauptstraße in Krumpendorf eine Gedenktafel eingelassen in einer Gartensäule an den verhängnisvollen Unfall vor 90 Jahren. Am 12. August 1934 wurde der spanische Königssohn Gonzalo de Borbón y Battenberg bei einem Verkehrsunfall verletzt. Stunden später erlag der 19-Jährige seinen Verletzungen in Pörtschach, wo er mit seiner Familie auf Urlaub weilte.