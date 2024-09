Beinahe unverletzt fand die Freiwillige Feuerwehr am frühen Mittwochabend einen Lkw-Lenker am Einsatzort entlang der Görtschitztal Bundesstraße vor. Der Mann kam zuvor mit seinem Fahrzeug zuerst aufs Bankett und dann ins Schleudern und stürzte schließlich über eine Böschung. Der Lkw landete in einem Acker auf dem Dach. Die Einsatzkräfte verständigte der 53-jährige Lenker selbst. Er konnte sich selbständig aus dem Unfallfahrzeug, an dem erheblicher Sachschaden entstand, befreien. Eine Bergung des Fahrzeuges war am Donnerstag nicht mehr möglich. Die Einsatzkräfte konnten die ausgetretenen Flüssigkeiten abfangen.