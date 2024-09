Alkoholisiert unterwegs war am Mittwochnachmittag ein Pkw-Lenker auf der Packer Straße (B70). Rund 100 Meter nach einer Kreuzung in Richtung Völkermarkt dürfte der Mann laut Polizei das Gaspedal mit der Bremse verwechselt haben, wodurch er plötzlich zum Stillstand kam. Eine nachkommende Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr ihm auf. Der 68-Jährige wurde beim Aufprall verletzt und ins UKH Klagenfurt gebracht. Dem Alkolenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.