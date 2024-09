Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr arbeitete ein 51-jähriger Bildhauer in seinem Atelier im Bezirk Spittal/Drau mit einem Winkelschleifer an einem Marmorstein. Dabei dürfte sich die am Schleifgerät angebrachte Diamantscheibe gelöst haben. Durch die hohe Drehzahl der Schleifscheibe wurde der Künstler im Bereich der Hand unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus in Spittal/Drau eingeliefert.