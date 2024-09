Als kleiner Bub, aufgewachsen am elterlichen Bauernhof mit Gasthaus in der Nähe von St. Stefan im Lavanttal, hätte er sich wohl nicht gedacht, dass er einmal als Botschafter in den Niederlanden am ersten Arbeitstag von zwei eleganten Kutschen zum Königspalast geführt werden würde, wo man ihm den roten Teppich ausrollte. Nach dem Abschreiten der Ehrenkompanie überreichte Bert Theuermann im Palast Noordeinde in Den Haag König Willem-Alexander sein vom österreichischen Bundespräsidenten unterfertigtes Beglaubigungsschreiben. Dann stimmte der König gemäß Tradition zu, dass der Botschafter „an seinem Hof dient“. „Es war etwas Besonderes“, zeigt sich der Diplomat beeindruckt von der Zeremonie. „Die Niederländer sind locker, aber manches ist sehr formell“.