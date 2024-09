Ein Teil der Generation Z sagt, dass ihr psychischer Zustand schlecht ist.

Damit ist gemeint, dass es der Seele der jungen Menschen nicht gut geht.

Wenn es einer Person psychisch (gesprochen: psüchisch) gut geht, dann fühlt sie sich wohl.

Als Generation Z versteht man Menschen, die zwischen 1995 und 2010 geboren sind.

Die Hälfte der Generation Z fühlt sich im eigenen Körper schlecht.

Das steht im Austrian Health Report 2023.

Der Austrian Health Report (gesprochen: Ostriän Helf Riport) ist eine Untersuchung über die Gesundheit der Menschen in Österreich.

Im Austrian Health Report steht, dass Krisen für die jüngeren Menschen schlimmer sind, als für ältere Menschen.

Krisen sind zum Beispiel Krieg, Klima oder die Corona-Pandemie.

Sehr belastend

Solche Krisen belasten junge Menschen mehr, als ältere Menschen.

Junge Menschen haben oft Zukunfts-Ängste, Schlaf-Störungen und Depressionen.

Zukunfts-Ängste sind Ängste davor, was in der Zukunft passiert.

Schlaf-Störung heißt, dass man nicht oder nur schlecht schlafen kann.

Es kann auch sein, dass man in der Nacht lange wach liegt.

Passiert das über einen längeren Zeitraum, ist es eine Schlaf-Störung.

Bei einer Depression ist die Stimmung einer Person über eine längere Zeit ganz schlecht.

Oft fällt es Personen nicht auf, dass sie Hilfe brauchen.

Oder den Menschen fällt es schwer, sich diese Hilfe zu suchen.

Man kann eine psychologische Beratung in einer Praxis machen.

Man kann aber auch eine Online-Beratung machen.

Eine Online-Beratung ist ein Termin über das Internet.

Beratung dauert oft länger

Christina Kotnik bietet die psychologische Beratung online an.

Kotnik ist eine Klinische Psychologin aus Kärnten.

Eine Klinische Psychologin hilft Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Psychische Erkrankungen sind seelische Krankheiten.

Das heißt, der Seele des Menschen geht es schlecht.

Kotnik berät hauptsächlich Menschen zwischen 20 und 35 Jahren.

Vielen Betroffenen geht es schlecht.

Manche Betroffene wollen Dinge aus der Kindheit aufarbeiten.

Oder sie brauchen jemanden zum Reden.

Manchmal braucht es eine Beratung über einen längeren Zeit-Raum.

Im Laufe der Beratung werden vielleicht auch andere Probleme entdeckt.

Oft haben die Menschen die Probleme schon lange, bevor sie sich Hilfe suchen.

Das sagt Kotnik.

Online-Beratungen

In den Online-Beratungen können die Betroffenen mit der Psychologin über ihre Probleme reden.

Die Gespräche sind bei einer Online-Beratung ähnlich, wie eine Beratung in der Praxis.

Es gibt aber bestimmte Erkrankungen, bei denen Kotnik nicht online arbeitet.

Kotnik arbeitet zum Beispiel online nicht mit Menschen, die Wahn-Vorstellungen haben.

Menschen mit Wahn-Vorstellungen sehen oder hören Dinge, die nicht da sind.

Ein Nach-Teil ist, dass Kotnik bei der Online-Beratung von der Person nicht den ganzen Körper sieht.

Deshalb kann sie zum Beispiel bestimmte Bewegungen der Hände nicht sehen.

Das ist für manche Diagnosen aber wichtig.

Bei einer Diagnose wird herausgefunden, welche Krankheit eine Person hat.

Kotnik haben schon immer Menschen und ihre Geschichten interessiert.

Kotnik hat schon vor ihrer Ausbildung gerne Menschen geholfen, Lösungen für ihre Probleme zu finden.

Gratis Erst-Gespräch

Das Erst-Gespräch ist bei Kotnik gratis.

Beim Erst-Gespräch redet man zum 1. Mal miteinander und man kann sich kennenlernen.

Für Kotnik ist es sehr wichtig, dass sich die betroffenen Menschen bei ihr wohl fühlen.

Eine gute Beziehung zur Psychologin ist sehr wichtig für die Betroffenen.

Beim Erst-Gespräch wird über das Thema geredet.

Es wird also darüber geredet, warum die Person die Beratung machen möchte.

Es wird auch darüber geredet, was man mit der Beratung erreichen möchte.

Wenn die Betroffenen die Beratung mit Christina Kotnik machen möchten, gibt es regelmäßige Termine für die Online-Beratung.

Wie oft die Termine sind, kommt auf das Thema der Beratung an.

Kotnik gibt gerne Übungen für zu Hause mit.

Die Gespräche mit Psychologen helfen.

Damit es einer Person bessergeht, muss sie aber selber etwas tun.

Das sagt Kotnik.

Eine Beratungs-Stunde bei Kotnik dauert 50 Minuten und kostet 105 Euro.

Vor-Teile der Online-Beratung

Die Online-Beratung hat viele Vor-Teile.

Für die Online-Beratung gibt es schnell einen Termin.

Die Zeiten für die Online-Beratung sind weniger streng, als die Zeiten für eine Beratung in einer Praxis.

Bei Kotnik kann man den Termin auch direkt über das Internet ausmachen.

Man kann die Online-Beratung überall machen.

Zum Beispiel zu Hause oder beim Spazieren.

Die Betroffenen können die Beratung dort machen, wo sie sich wohlfühlen.

Vielen Betroffenen fällt das Reden bei der Online-Beratung leichter.

Für manche Menschen passt die Online-Beratung nicht.

Für andere Menschen ist sie genau richtig.

Das sagt Kotnik.

Wichtig ist, dass die Menschen über ihre Probleme reden.

Manchmal glauben Menschen, ihre Problem sind zu klein und deshalb können sie nicht darüber reden.

Das ist nicht so.

Jeder Mensch darf und soll sich Hilfe holen.

Das sagt Kotnik.

Kotnik ist es wichtig, dass mehr über psychische Probleme geredet wird.

Dann trauen sich auch mehr Menschen, sich Hilfe zu holen.

Junge Menschen als Vor-Bilder im Internet

In den letzten Jahren hat sich schon sehr viel getan.

Immer mehr junge Menschen reden in sozialen Medien über psychische Erkrankungen.

Das findet Kotnik gut.

Soziale Medien sind bestimmte Seiten im Internet oder Apps am Handy.

Zu sozialen Medien gehören zum Beispiel: Facebook, Instagram oder TikTok.

Kotnik versucht auf Instagram, den Menschen seelische Erkrankungen zu erklären und zu helfen.

Viele Menschen, die eine psychologische Beratung brauchen, sollen das im Internet sehen.

Je mehr Menschen das sehen, umso besser ist es.

Das sagt Kotnik.

In den sozialen Medien gibt es aber auch Betrüger, die versuchen die Menschen auszunutzen.

Psychologen und Psycho-Therapeuten haben eine gute Ausbildung und können den Menschen deshalb gut helfen.

Deshalb sollte man unbedingt auf eine gute Ausbildung der Personen schauen.

2 Mal in der Woche bietet Kotnik auch Beratungen in ihrer Praxis in Klagenfurt an.

Es ist noch nicht ganz geklärt, ob Psychologen weiterhin Online-Beratungen machen dürfen.

Am 1.1. 2025 wird festgestellt, ob klinische Psychologen und Gesundheits-Psychologen auch online arbeiten dürfen.

Die Psychologen dürfen im Moment aber trotzdem Online-Beratungen machen.

Manche Kranken-Kassen bezahlen auch einen Teil der Kosten für Online-Beratungen.

Kontakt für die Online-Beratungen:

Christina Kotnik

Kotnik ist:

· Klinische Psychologin, Notfall-Psychologin

· Kinder-Psychologin, Jugend-Psychologin, Familien-Psychologin

· Beziehungs-Beraterin

Die Internet-Seite lautet: www.christina-kotnik.com

Die Telefon-Nummer ist: 0676 35 01 668

Die E-Mail Adresse lautet: info@christina-kotnik.com

Die Instagram-Adresse lautet: www.instagram.com/psychologin.christina/

Die Praxis-Tage sind:

Montag und Dienstag im Palais Sterneck in Klagenfurt.

Die Adresse von Palais Sterneck lautet:

Sterneck-Straße 19

9020 Klagenfurt