Die Forderung gibt es seit Jahren - von der Lehrerschaft, den politischen Parteien und auch von Eltern: Schulen, vor allem Volks- und Mittelschulen, brauchen ein mittleres Management. Ähnlich wie die bestehenden Administratoren an den Bundesschulen (AHS, Berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) soll dieses mittlere Management die Schulleiterinnen und Schulleiter bei der Unterrichtsorganisation (Stundenplanerstellung, Fächereinteilung etc.) und der Kommunikation mit Eltern und Behörden (z.B. Kinder-und Jugendhilfe) entlasten. Wenige Tage vor der Wahl kam es am Mittwoch nun tatsächlich noch zu diesem Beschluss. Konkret wird an den Pflichtschulen, also Volks- und Mittelschulen, die neue Funktion einer „pädagogisch-administrativen Fachkraft“ geschaffen. Vorgesehene Arbeitszeit: eine halbe Wochenstunde pro Klasse.