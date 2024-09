Um die Gewalt an Kärntner Schulen einzudämmen, wird ab diesem Schuljahr eine Art „Schul-Polizei“ aktiv. Bei Vorfällen in den Bildungseinrichtungen müssen Schulen Kontakt mit lokalen Polizeibeamten aufnehmen, die dann gemeinsam mit Schülern und Eltern sogenannte „Normverdeutlichungsgespräche“ führen. Wie das in der Praxis konkret funktionieren soll, ist noch unausgegoren, die Bildungsdirektionen und Landespolizeidirektionen wurden von der Weisung des Ministeriums überrumpelt.