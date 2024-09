Am Mittwoch erstattete eine 25-jährige Frau aus der Steiermark auf einer Polizeiinspektion in Klagenfurt Anzeige, dass sie Opfer eines schweren Betrugs geworden war. Die Frau gab an, dass sie am 8. September eine SMS von einer unbekannten Telefonnummer erhalten hatte, in welcher sie dazu aufgefordert wurde, über den übermittelten Link diverse Bankdaten anzugeben. Dazu wurde sie auf eine Seite weitergeleitet, welche täuschend echt ihrer Bank-App glich.