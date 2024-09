Mittwoch gegen 15:30 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach zu einem Unfall auf der Seeblickstraße in Egg am Faaker See alarmiert. Ein Pkw war aus noch unbekannter Ursache von einem Parkplatz oberhalb der Bundesstraße abgestürzt, hatte sich überschlagen und blieb seitlich auf der darunterliegenden Stützmauer und teilweise auf der Fahrbahn am Dach liegen.

„Glücklicherweise war der Lenker nicht im Fahrzeug eingeklemmt und konnte bereits von Passanten aus dem Fahrzeug befreit werden“, berichtet Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach. Der Mann wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach eingeliefert.

© Hauptfeuerwache Villach

Im Auftrag der Polizei wurde der Pkw mittels Kranfahrzeug der Hauptfeuerwache umgedreht und direkt auf die Ladefläche eines privaten Abschleppdienstes gehoben. Abschließend wurden ausgetretene Betriebsmittel durch die Freiwillige Feuerwehr Drobollach gebunden und die Unfallstelle von Fahrzeugteilen sowie Schmutz gereinigt.

© Hauptfeuerwache Villach

Ein ebenfalls in Mitleidenschaft gezogener Holzzaun musste teilweise demontiert werden. Rund eineinhalb Stunden standen 20 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen und ca. 20 Mann, gemeinsam mit der Polizei Villach sowie dem Roten Kreuz, im Aufräum- und Bergeeinsatz.