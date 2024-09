„Im Abstand von zehn Sekunden fliegen die beiden Flugzeuge zum See, tauchen wiederholt ein und nehmen Wasser auf. Der vordere Pilot darf da keinen einzigen Fehler machen“, erzählt Philip Karlbauer, Wasserretter aus Faak am See, von den spektakulären Szenen, die sich derzeit am Weißensee in Kärnten abspielen. Der Kleine Zeitung-Redakteur ist gemeinsam mit weiteren Helfern von Wasserrettung, Feuerwehren und Polizei am See, um für die italienischen Löschflugzeuge der Canadair einen Korridor zu errichten, in dem sich zwischen Nord- und Südufer keine Schwimmer oder Wasserfahrzeuge befinden.