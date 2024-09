Fans des österreichischen Rappers Money Boy dürfen sich freuen. Denn am 25. Oktober, mit Beginn 21 Uhr, will er mit seinen Hits wie „Dreh den Swag auf“, „Kola mit Ice“, „Monte Carlo“, „Choices“ und „Drip Drop“ im V-Club in Villach für gute Stimmung sorgen.

Seine Musikkarriere begann mit dem Titel „Ching, Chang, Chung“. Große Aufmerksamkeit erlangte Money Boy mit dem Song „Dreh den Swag auf“. Im Jahr 2010 unterschrieb er einen Vertrag bei Sony Music und veröffentlichte seitdem mehrere Singles und Alben. Nach Ablauf seines Vertrags mit Sony veröffentlichte der Wiener sein erstes Album S.W.A.G. über sein eigenes Label „Swag City Clique“.

Seine Songs werden auf YouTube millionenfach geklickt – sein Lied „Monte Carlo“ hat gar 15 Millionen Aufrufe. Trotzdem ist der Rapper umstritten, seine Texte gelten als diskriminierend und frauenfeindlich, in einem Live-Interview verherrlichte der 43-Jährige den Konsum verschiedener Drogen, 2016 wurde er wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt, nachdem er bei einem Konzert ein Mikrofon und eine Glasflasche ins Publikum geworfen hatte. Unter anderem wurde dabei eine junge Frau verletzt.

Tickets und weitere Informationen gibt es auf der Webseite von eventbrite.