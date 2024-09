Es war etwas nach 2 Uhr in der Nacht, da musste die Berufsfeuerwehr Klagenfurt in den Osten der Landeshauptstadt ausrücken. Schon bei der Anfahrt konnte aus der Ferne gesehen werden, dass ein Gebäude bereits in Vollbrand stand - glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich dabei um ein nahezu leerstehendes Wirtschaftsgebäude handelte.

Löschversuche vergebens

Sofort wurde von den 40 Feuerwehrleuten - auch drei Freiwillige Feuerwehren unterstützten tatkräftig - mit dem Löschvorgang von zwei Seiten aus begonnen - alle Versuche blieben jedoch ergebnislos, das Haus brannte binnen kürzester Zeit völlig ab. Laut Berufsfeuerwehr befanden sich nur Strohballen im Gebäude, Mensch und Tier kamen nicht zu Schaden. Die Brandursachenermittlung und die Feststellung der Schadenshöhe ist nun Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.