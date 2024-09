Beim Vita-Pflegeaward 2024 sind jetzt Sie am Zug. Seit heute, 2. September, kann in der ersten Votingphase für alle nominierten Pflegekräfte abgestimmt werden. Alle Kandidatinnen und Kandidaten sind samt Funktion, Einsatzort und Arbeitgeber auf der Vita-Website aufgelistet. Sie sind unterteilt in die Kategorien Begleiterin, Expertin, Newcomerin, Vorbild, Dream-Team und Pflegerin in Ausbildung. Bis einschließlich 16. September haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimme abzugeben.

Von 30. September bis 28. Oktober läuft dann die zweite Votingphase. Dann wird es richtig spannend. Die fünf Pflegerinnen und Pfleger mit den meisten Stimmen pro Kategorie stellen sich erneut der Wahl. Neben den Stimmen des Publikums fließen heuer auch erstmals jene von Expertinnen und Experten ein. Die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Kategorien sowie die Pflegerin oder der Pfleger des Jahres werden im November bei der Preisverleihung im Casineum Velden verkündet und gefeiert.