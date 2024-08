Der Vorfall ereignete sich bereits am Montag. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, sollen an diesem Tag gegen 15.30 Uhr drei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren unbefugt in die Sportanlage des ASK Klagenfurt eingedrungen sein. Dort wurden sie vom anwesenden Platzwart aufgefordert, die Anlage zu verlassen. Daraufhin wurde der Platzwart von den drei Männern eingekreist und mit einem Kunststoffrohr niedergeschlagen. „Kurz verlor der Mann sein Bewusstsein und musste anschließend verletzt das UKH Klagenfurt aufsuchen“, so die Polizei.

Die drei Männer sollen nur gebrochen Deutsch gesprochen haben und waren mit Jeans und Hoodies bekleidet. Einer der Männer führte einen Schäferhund bei sich. Zeugen des Vorfalles bzw. Personen, die Auskunft zu den Tatverdächtigen geben können, werden ersucht, sich an die PI Pischeldorfer Straße unter 059133/2584 zu wenden.