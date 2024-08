Grenzen verschieben – was in unserem Sprachgebrauch mittlerweile wieder in politisch-militärischen Diskussionen Einzug gehalten hat, zeigt Martin Hoi im Sportlichen immer wieder. Der stärkste Mann Kärntens hat es nämlich erneut getan und einen kraftvollen Weltrekord in Kärnten aufgestellt.

19 Tonnen schwerer Koloss

Einen ganzen Schienenbus zog er über eine Distanz von mehr als 20 Meter auf dem Ferlacher Bahnhof. Es wirkte fast so, als wäre der 19 Tonnen schwere Koloss – ein historisches Schienenfahrzeug der Nostalgiebahnen in Kärnten – nur ein Spielzeug für den St. Veiter. Es brauchte nur einen einzigen Ruck und schon setzte sich das Gefährt in Bewegung.

Diesen Schienenbus zog Martin Hoi in Ferlach © Christian Brenner

Die Messung durch eine präzise Zugwaage, die zwischen Hoi und dem Schienenbus installiert wurde, bestätigte den Weltrekord schließlich. Die Auswertung wurde vom Rekord Institut für Deutschland offiziell anerkannt.

Weltrekord trotz widriger Bedingungen

Dabei waren die Bedingungen alles andere als leicht, Temperaturen von mehr als 30 Grad machten dem rund 200 Kilogramm schweren Kraftprotz zu schaffen: „Mit der Widerhitze von den Schienen stiegen die Temperaturen auf 50 bis 60 Grad, es war enorm aufgeheizt. Da war es nicht leicht, kreislauftechnisch stabil zu bleiben.“

Ein weiteres Problem überraschte Hoi vor Ort dann: „Ich hatte keine Stabilität beim Vorankommen, der Schotter als Untergrund gab mir keinerlei festen Stand. Unter dem enormen einwirkenden Gewicht gaben die Steine nach und bewegten sich.“ Hinzu kamen die gewaltigen Reibungskräfte, die durch den doppelten Antrieb entstanden – die größte Herausforderung für Hoi.

Martin Hoi mit Betreuer Klaus Grascher und Herbert Tschudnig von den Nostalgiebahnen © Christian Brenner

Hoi lehnte Weltrekord ab

Doch wie immer, wenn jemand versucht, die menschlichen Grenzen zu verschieben, gibt es auch das Verfehlen von Zielen – so hieß es im März, als der stärkste Mann Kärntens 100 Skifahrer unter widrigsten Bedingungen 100 Skifahrer über eine Strecke von 20 Metern zog, dass die Anerkennung als Weltrekord fraglich sei. Wie Hoi der Kleinen Zeitung nun erzählt, habe sich das zuständige Rekordinstitut Deutschland im Nachhinein tatsächlich noch einmal gemeldet und erklärt, dass man den Versuch wohl doch anerkennen könne. Der Extremsportler lehnte allerdings ab: „Ich bin ja keine Baufirma, mit der man da so verhandelt. So eine Zuerkennung eines Weltrekords brauche ich einfach nicht.“

Karriereende von Martin Hoi?

Ans Aufhören denkt Hoi aber noch keineswegs: „Nächstes Jahr feiere ich ein Jubiläum, da bin ich drei Jahrzehnte als Wettkampfsportler tätig. Das ist wirklich besonders, in unserem Geschäft geht das meist nur für fünf bis sieben Jahre“, so der St. Veiter. Zwei große Projekte seien geplant, auch wenn der Körper immer stärkere Signale gibt: „Natürlich wird der Verschleiß bei Muskeln, Sehnen, Bändern und Gelenken immer spürbarer. Auch die Regenation dauert immer länger. Der Verstand würde also sagen: Es reicht.“

Die lauteste Stimme für ein Ende kommt allerdings von seiner Frau: „Ihr Wunsch war es bereits vor zehn Jahren, dass ich nicht mehr weitermache. Sie schlägt bei jeder Idee schon die Hände über dem Kopf zusammen, doch ich habe noch so viel, das ich umsetzen möchte“, erklärt der stärkste Mann Kärntens, der nachschickt: „Wenn ich also mein Herz sprechen lasse, bleibt mir nichts anderes übrig, als weiterzumachen.“ So sind u.a. bereits weitere Projekte mit den Nostalgiebahnen und dem Historama in Ferlach geplant. Dort habe man weitere lässige Schienenfahrzeuge und den am vergangenen Donnerstag aufgestellten Weltrekord wolle er als eines der nächsten Projekte gleich selbst noch einmal brechen.