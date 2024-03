Als „lebender Schlepplift“ wollte Martin Hoi 100 Skifahrer ziehen, das hat er nun im Salzburger Filzmoos tatsächlich geschafft. Der Strongman wurde hierfür an einer Pistenraupe fixiert, über ein Seil war er dann mit den Skisportlern verbunden. Dazwischen war eine Zugwaage angebracht. Doch nicht alles hat funktioniert wie geplant, denn bei rund 15 Grad schmolz der Schnee nur so dahin – fatal für die Reibungskräfte. So konnte Hoi zwar sämtliche Skifahrer in Bewegung setzen, nach „nur“ 20 Metern war jedoch Endstation. 50 Meter wären eigentlich die Vorgabe gewesen. „Der Schnee war einfach zu weich und zu langsam. Ich hatte diesmal sogar mehr Zugkraft, als damals beim Ziehen des Panzers oder als ich den Heißluftballon vom Himmel geholt habe“, erklärt er.