Ein 17-Jähriger fuhr Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr mit seinem Pkw auf der L 273 von Außervillgraten kommend in Richtung Innervillgraten in Osttirol. Wie die Polizei mitteilt, querte plötzlich ein Tier die Fahrbahn und beim Ausweichmanöver des Lenkers kam der Pkw auf das gegenüberliegende Fahrbahnbankett.

Der 17-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das gegen die Böschung und dann wieder auf die Straße geschleudert wurde. Der Pkw überschlug sich danach und landete am Dach. Der 17-Jährige hatte dabei Glück im Unglück und erlitt nur leichte Verletzungen an den Fingern. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.