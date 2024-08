Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Dienstag bei der Nordausfahrt des Felbertauerntunnels. Wie die Feuerwehr Matrei auf ihrer Webseite berichtet, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. „Das Fahrzeug in Fahrtrichtung Süd kam rund 70 Meter nach der Tunneleinfahrt zu stehen, das zweite Fahrzeuge, welches in nördliche Richtung unterwegs war, überschlug sich mehrmals und kam rund 150 Meter entfernt außerhalb des Tunnels auf dem Dach zum Stillstand“, heißt es im Bericht der Feuerwehr.

Nach der Ersterkundung der Sicherheitstrupps stellte sich heraus, dass sich keine Unfallbeteiligten mehr in den Fahrzeugen befanden. Die Feuerwehr Matrei beförderte das Fahrzeug, das sich überschlagen hatte ins Freie, und führte Aufräumarbeiten durch. Nach rund einer Stunde konnte der Felbertauerntunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Einsatz standen weiters: die Freiwilligen Feuerwehren Huben, Lienz und Mittersill, der FAG-Sicherheitstrupp, das Rote Kreuz Bezirksleitstelle Lienz, das Rote Kreuz Landesleistelle Salzburg, Polizeibeamte der Inspektionen Matrei und Mittersill.