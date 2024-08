Mit Sparsamkeit und Individualität will die Bierpartei im Wahlkampf punkten. Am Montag wurden von Spitzenkandidat Dominik Wlazny auch in Kärnten die Plakate oder besser gesagt, das Plakat, präsentiert. Insgesamt werden in ganz Österreich nur neun Dreiecksständer aufgestellt. Jedes Bundesland erhält einen eigenen. „Wir haben immer gesagt, wir wollen nicht das ganze Land zupflastern“, wiederholt der Parteichef sein aus dem Bundespräsidenten-Wahlkampf bekanntes Credo. Außerdem würde man nicht über genügend Mittel für eine größere Kampagne verfügen.