„Aus Liebe zu Kärnten“ und klein samt rotem Herz #kärntenliebe - das steht auf den ersten SPÖ-Plakaten, die seit wenigen Tagen in Kärnten zu sehen sind. Parallel zum inoffiziellen Nationalratswahlkampf mit starker Politiker-Präsenz bei Kirchtagen und Festen, kommt damit jetzt auch der offizielle Wahlkampf in die Gänge. Parteichef Landeshauptmann Peter Kaiser ist auf dem Plakat im Handshake mit Spitzenkandidat Philip Kucher zu sehen, der im Parlament in Wien in der gewichtigen Funktion des Klubobmanns ist und so (medial) bundesweite Präsenz hat.