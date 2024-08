Dass sich die Bierpartei von Dominik Wlazny für eine Kandidatur bei den Nationalratswahlen am 29. September durchsetzt, war absehbar. Viel mehr Unterstützungserklärungen als erforderlich, wurden erreicht. Und so ist es auch möglich, dass diese Gruppierung in allen neun Bundesländern zur Wahl antreten kann. Sehr viele Unterstützungserklärungen gab es auch aus Tirol.