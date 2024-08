La dolce vita auf Kärntnerisch – das mediterrane Klima mit besonders vielen Sonnenstunden, das sich in der Lebensart der Menschen und ihrem Sinn für das Genussvolle widerspiegelt. Dies schreibt das steirische Autoren-Trio Anni und Alois Pötz sowie Johann Dormann über das südlichste Bundesland Österreichs. Ihre größten Leidenschaften – Wanderungen und Kulinarik – ließen die drei bereits mehrere Wanderführer verfassen. Und nach Steiermark Nord, Mitte und Süd sowie dem Burgenland ist nun Kärnten an der Reihe.

40 gemütliche Routen vom Lavanttal bis zum Lesachtal, von der Koralpe bis zum Dreiländereck, von Heiligenblut bis zu den Karawanken stecken in dem handlichen Büchlein „Gemütliches Kärnten“, das am Montag im Anton-Pustet-Verlag erscheint. Für jede Tour gibt es einen kulinarischen Tipp, zudem warten am Ende noch Gutscheine im Wert von rund 80 Euro auf die Leserinnen und Leser – unter anderem für ein Stamperl Schnaps, einen Verlängerten oder eine Reindling-Kostprobe.

Das Buch „Gemütliches Kärnten“ © Anton-Pustet-Verlag

„Wandeln auch Sie auf den Spuren der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann und lassen Sie sich wie die Komponisten Gustav Mahler und Johannes Brahms von der einzigartigen Atmosphäre des Wörthersees inspirieren. Nicht nur für Kulturhungrige lohnen sich die Touren, denn am Ende warten Lesachtaler Brot, Kärntner Kasnudeln und Reindling – die bodenständigen Spezialitäten des Alpen-Adria-Raums“, schreiben die Autoren und die Autorin.

Die durchschnittliche Etappenlänge der Wanderungen liegt zwischen fünf und zehn Kilometer: mit Kartenausschnitten, Hinweisen zur Erreichbarkeit und Ermäßigungen mit der Kärnten Card sowie Einkehrtipps..