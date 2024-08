Er ist Kärntens höchstgelegener Badesee in den Alpen und auch einer der beliebtesten im Land: der Weißensee. An seinem Südufer in der Ortschaft Naggl, erwarben die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) durch einen Ankauf Naturflächen von rund 15.000 Quadratmetern für die öffentliche Hand aus Privatbesitz.

Die Fläche setze sich aus mehreren Grundstücken zusammen. „Die dort befindlichen Wiesen entlang der Landesstraße sollen auch in den nächsten Jahren noch landwirtschaftlich extensiv genutzt werden. Rund ein Drittel der etwa sichelförmigen Liegenschaft ist im nördlichen, seenahen Teil mit einem kleinen Wald sowie mit Sträuchern bewachsen“, heißt es in einer Aussendung der Bundesforste. Auf der Fläche verlaufe weiters der als Wildbach eingestufte Naggler Mühlbach, der dort in den Weißensee mündet.

„Als größter Seen- und Naturraumbetreuer des Landes liegt uns sehr viel daran, möglichst viele der noch vorhandenen Naturgrundstücke an unseren Seen zu bewahren“, so Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste, der hinzufügt: „Deshalb freuen wir uns besonders, dass es nun nach dem Ankauf eines Naturufergrundstücks am Wörthersee im Frühjahr auch am Weißensee gelingt, eine Fläche aus Privatbesitz zu erwerben.“

„Naturfläche für die Öffentlichkeit“

„Bei der Fläche am Weißensee geht es in erster Linie um die Sicherung der Naturfläche für die Öffentlichkeit und um den Schutz und die Erhaltung der Natur sowie ökologisch wertvollen Lebensraums, vor allem entlang des Baches“, so Schöppl weiter. Die Übergabe sei, „vorbehaltlich der Genehmigung durch die Grundverkehrskommission“, wie es heißt, für den Herbst vorgesehen.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) begrüße den Zukauf durch die Bundesforste: „Es freut mich, dass Ankäufe von Grundstücken durch die öffentliche Hand gelingen, vor allem wenn sie einen Mehrwert für die Bevölkerung, etwa durch öffentliche Badeplätze, frei zugängliche Seeuferflächen oder zur Sicherung ökologisch wertvoller Flächen dienen.“

Die Bundesforste betreuen in Österreich 74 der größeren Seen (größer als ein Hektar) – darunter beliebte Badeseen wie Attersee, Traunsee, Millstätter See oder Wörthersee. Dabei gehört ihnen meist nur der Seegrund. Seeufergrundstücke sind nur wenige in ÖBf-Besitz. Den Großteil davon stellen die Bundesforste bereits heute als Naturbadeplätze oder öffentliche Erholungsflächen für Gemeinden kostenlos zur Verfügung.