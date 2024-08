In der Wallfahrtskirche Maria Luggau feierte der 96-jährige Servitenpater Gregor M. Oberguggenberger sein „Priester-Gnaden-Jubiläum“. Im August 1954 feierte er in seinem Heimatort die feierliche Primiz. Obwohl seine erste Berufsausbildung Volksschullehrer war, entschied er sich mit 21 Jahren für den Priesterberuf und trat dem Servitenorden bei. Sein Wirkungsbereich war in der Pfarre Rossau im 9. Gemeindebezirk in Wien. „Er kommt aber heute noch jeden Sommer in seine Heimat, um auf einer Almhütte seinen Urlaub zu verbringen“, erzählte Festprediger Martin M. Lintner, „die Hütte wird heute Gregorhütte genannt. Damit geht er in die Luggauer Geschichte ein.“