Am Donnerstag, dem 15. August überträgt der ORF österreichweit in den Programmen der Regionalradios sowie im Fernsehen in ORF III von 10 bis 11 Uhr die Heilige Messe anlässlich Mariä Himmelfahrt aus der Stiftskirche Millstatt.

Der Gottesdienst wird anlässlich des „Großen Frauentages“ mit einer Kräuter- und Blumensegnung mit Provisor Slawomir Czulak gefeiert. Zudem wird die „Krönungsmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart in C-Dur aufgeführt. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Vokalensemble und Orchester der Stadtpfarre Spittal unter der Gesamtleitung von Helmuth Franz Luksch.