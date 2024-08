Der gemeinnützige Aktiv Club Wiesengrund (ACW) veranstaltet in Trebesing alljährlich die 1. Mai Feier. Mit 2500 Euro wurde nun ein Teil des Reinerlöses für den Ankauf und die Montage eines Defibrillators mit Heizplatte für den Auenbereich investiert. Die Kosten der weiteren Wartung werden von der Gemeinde Trebesing übernommen. Als Standort mit bestmöglichem Zugang wurde der Ortskern in unmittelbarer Nähe des Tourismus- und Veranstaltungszentrum, der Kirche und des Trebesinger Wirts gewählt. Einen Einschulungskurs für Interessierte wird es in Kürze geben. Bürgermeister Arnold Prax bedankte sich beim ACW für das Engagement in der Gemeinde und den Ankauf des Defibrillator.