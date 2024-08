Eine Familie aus Niederösterreich unternahm am Mittwoch eine Tour am Wiener Höhenweg in der Schobergruppe (Gemeinde Großkirchheim). Dabei wurde der Mann in einer Seehöhe von 2700 Metern von einem aus einer Wand losgelösten Stein am Bein getroffen und verletzt. Er konnte die Tour nicht mehr fortsetzen. Der 43-Jährige wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers C7 mittels Seil geborgen und in das BKH Lienz gebracht. Seine Ehefrau und die beiden Kinder wurden ebenfalls vom Hubschrauber geborgen und zu einer Hütte gebracht.