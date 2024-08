Es hat etwas spezifisch Österreichisches – und Kärnten ist in dieser Hinsicht über Jahre ein wesentlicher Bestandteil dieser Republik gewesen: die Scheu vor Gegenstimmen. In der Politik lebte man das in der Praxis der letzten Jahre oft so aus: Ganz plötzlich – aber in der Abfolge der Tagesordnung passend – ereilte eine oder einen der dringende Harndrang. Man ging dann wortlos aus dem Raum. Manche gingen vielleicht wirklich auf die Toilette, andere warteten vor den Sitzungszimmern. Aber es geschah immer dann, wenn man eigentlich laut werden sollte. Weil man den anstehenden Beschluss nicht mittragen wollte.