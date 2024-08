Ein 47-jähriger, im Bezirk Villach Land wohnhafter Slowene lenkte am Montag um 13 Uhr einen Lkw auf der Gailtalstraße B 111 von St. Stefan kommend in Richtung Nötsch. Eine 83-jährige Frau aus dem Bezirk Villach Land wollte zur gleichen Zeit mit ihrem Pkw in St. Paul an der Gail von einer Gemeindestraße in die Gailtalstraße B 111 einbiegen.

Vermutlich hat sie den herannahenden Lkw übersehen. Es kam zur seitlichen Kollision, der Pkw kippte seitlich um. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mittels Bergeschere von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen. Der 47-Jährige blieb unverletzt.

Die Gailtalstraße B 111 war während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme für die Dauer von 1,5 Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt. Örtliche Umleitung über die L 33 und L 36 wurde eingerichtet. Der Alkotest beim Mann verlief negativ, bei der Frau konnte aufgrund ihrer Verletzungen kein Alkotest durchgeführt werden. Der Lkw wurde erheblich beschädigt, beim Pkw entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Stefan/Gail, St. Paul und Nötsch mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 26 Mann sowie das Rote Kreuz Hermagor.